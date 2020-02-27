На пивоваренном заводе в США бывший сотрудник устроил стрельбу

В американском городе Милуоки (штат Висконсин) мужчина расстрелял сотрудников завода. По последним данным, погибли шесть человек, включая самого стрелка.

Трагедия произошла на пивоваренном заводе MillerCoors Coors, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию. 51-летний мужчина открыл огонь во второй половине дня в офисе, где находились сотни человек.

По данным полиции, в результате погибли пять сотрудников завода. Нападавший совершил самоубийство. Другие работники не пострадали.

Правоохранителя выясняют мотивы стрелка. Установлено, что он был уволен с предприятия и вернулся с оружием. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 27.02.20

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