В Кабо-Верде 11 российских моряков получили большие сроки за контрабанду кокаина

Суд в Кабо-Верде вынес приговор 11 российским морякам, обвиняемым в контрабанде 9,5 тонн кокаина. Российские граждане признаны виновными в инкриминируемом им преступлении. Капитан судна ESER получил 12 лет тюремного заключения. Остальным морякам дали по 10 лет лишения свободы. Обвинение требовало по 18 и 13 лет тюрьмы соответственно, передает ТАСС со ссылкой на российского дипломата, присутствовавшего на судебном процессе.

Капитан судна признал вину в транспортировке наркотиков, но заявил, что вынужден был взять кокаин на борт после угроз со стороны владельца судна, сообщает Рейтер. По его утверждению, экипаж не знал, како груз перевозит судно. В суд меж тем не приняли во внимание слова капитана, отметив, что моряки намеревались получить денежное вознаграждение после перевозки наркотиков.

Адвокат осужденных, скорее всего, будет обжаловать приговор, сообщил российский дипломат.

Сухогруз ESER, направлявшийся в Марокко под флагом Панамы, вошел в порт Праи в африканской Кабо-Верде 30 января 2019 года из-за смерти одного из членов команды. На его борту таможенники обнаружили наркотики. Моряков задержали и затем отправили в тюрьму.

Москва, Ольга Панфилова

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