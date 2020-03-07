Брата и племянника короля Саудовской Аравии арестовали по обвинению в госизмене

Власти Саудовской Аравии в лице санкционировали задержание предыдущего наследного принца королевства Мухаммеда бен Наифа и брата короля принца Ахмеда. Их заподозрили в государственной измене, пишет Wall Street Journal.

По данным издания, задержание монарших особ состоялось утром в пятницу, 6 марта. Представители вооруженной охраны королевского двора в масках нагрянули к подозреваемым и поместили их под арест. Затем они провели в их домах обыски.

Также отмечается, что теперь представителям монаршей семьи грозит пожизненное заключение или смертная казнь. В чем конкретно обвиняют арестантов, не сообщается. По мнению наблюдателей, аресты в значительной мере укрепил власть наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, избавив от серьезных конкурентов в борьбе за престол.

Напомним, в ноябре 2017 года возглавляемый на тот момент наследным принцем Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии поместил под стражу десятки членов королевской семьи, чиновников и бизнесменов. Их обвинили в коррупции. Эта мера сделала арестанотов сговорчивыми. Как заявлял кронпринц 95% обвиняемых пошли на сделку, в рамках которой они передали части своих активов властям страны в счет причиненного ущерба государству.

Эр-Рияд, Иван Гридин

Эр-Рияд. Другие новости 07.03.20

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