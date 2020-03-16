ФРС США почти обнулила базовую ставку

Федеральная резервная система США (ФРС) приняла решение снизить с 16 марта ключевую ставку до 0,25 процентных пункта. Причина таких мер – распространение коронавирусной инфекции нового типа, говорится в заявлении на официальном сайте службы.

Стоит отметить, что данные действия ФРС проводила менее двух недель назад – 3 марта – с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента. «ФРС призывает кредитные организации прибегнуть к «дисконтному окну», чтобы помочь обеспечить спрос на кредит от домохозяйств и предприятий в такое время», – говорится в сообщении.

Из заявления службы следует, что вспышка коронавирусной инфекции нового типа нанесла серьезный ущерб экономике многих стран, в том числе и США, а ее последствия продолжат оказывать влияние на экономическую активность. ФРС подчеркивает, что стремится обеспечить максимальную занятость населения, стабильные цены, а также избежать роста инфляции. Столь низкая ставка будет действовать, пока не разрешится кризисная ситуация.

Президент США Дональд Трамп одобрил решение ФРС. Как напоминает РИА «Новости», 12 марта американские индексы закрылись падением от 7,9 до 9,3 процентных пункта, что стало худшим показателем за более чем 30 лет. На ситуацию повлияло заявление президента Дональда Трампа, который ввел 30-дневный запрет на въезд в США из Европы из-за коронавируса.

На сегодняшний день коронавирусной инфекцией Covid-19 во всем мире больны более 169 тыс. человек, более 6,5 тыс. пациентов скончались. Вылечиться удалось более чем 77 тыс. людей. В Европе лидером по числу заразившихся стала Италия. Там Covid-19 подтвержден у почти 25 тыс. человек.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.03.20

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