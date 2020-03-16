В Хорватии начали распродавать дома по 11 рублей

Мэрия хорватского города Леград объявила о начале распродажи домов и земельных участков по символичной цене в одну куну (11 рублей), сообщает Hrvatska radiotelevizija.

Покупку сможет совершить человек не старше 40 лет, который обязуется прожить в этом городе не менее 15 лет. Городские власти готовы субсидировать покупку недвижимость в размере до 35 тысяч хорватских кун (381,1 тыс. рублей) и компенсировать стоимость ремонта в размере до 25 тысяч кун (272,2 тысячи рублей).

По словам градоначальника Ивана Саболича, цель этой акции привлечь новую рабочую силу в Леград. ОН рассказал, что заявки на покупку поступили практически со всех регионов Хорватии, а также из Словении, Боснии и Герцеговины.

Леград – община в Копривницко-Крижевацкой области на севере Хорватии. Население – около 1 тыс. человек в самом посёлке и более 2 тыс. человек во всей общине, в которую входят шесть деревень.

Загреб, Иван Гридин

Загреб. Другие новости 16.03.20

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