США побили рекорд по суточной смертности от COVID-19. На помощь американцам вылетел «Руслан» ВКС России

Россия отправила гуманитарную помощь в США для борьбы с коронавирусом. Самолет Ан-124-100 «Руслан» ВКС РФ вылетел в Соединенные Штаты с подмосковного аэродрома «Чкаловский» ночью. На его борту – средства защиты и медицинское оборудование. В Вашингтоне ожидают прибытия борта в среду, 1 апреля.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились о помощи Вашингтону в сдерживании распространения COVID-19 во время телефонного разговора 30 марта. Предложение исходило от российского лидера. Как отметил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, российская сторона при этом рассчитывает на то, что и Вашингтон при необходимости также поможет Москве.

В США за истекшие сутки зарегистрировано рекордное количество смертей от коронавируса – 865. Всего число жертв пандемии COVID-19 в этой стране достигло 4055, следует из данных сайта Worldometers.info.

Всего в Соединенных Штатах выявлено около 188,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них почти 76 тыс. – в штате Нью-Йорк. США занимают первое место в мире по числу инфицированных коронавирусом.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США предстоит пережить «очень тяжелые две недели» из-за пандемии. Власти Соединенных Штатов ожиидают, что от коронавируса могут умереть до 240 тыс. американцев.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.04.20

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