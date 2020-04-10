В Индии спасли просидевшего неделю в пещере россиянина

В Индии спасатели обнаружили гражданина России в затопляемой пещере. Мужчина не мог ходить и звал на помощь. Об этом сообщает The Indian Express.

Россиянина нашли во время регулярного патрулирования пляжа. Спасатель заметил мужчину, который лежал в небольшой узкой пещере у береговой линии. В этот момент начался прилив, а вода быстро прибывала.

Пострадавшего быстро эвакуировали и доставили в ближайшую больницу. Предположительно, он провел в пещере около недели и не мог ходить из-за обезвоживания. Медики считают, что у мужчины есть проблемы с психикой.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 10.04.20

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