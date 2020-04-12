Коронавирус отступил: британский премьер выписан из больницы

Британский премьер Борис Джонсон, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы и сейчас находится в своей загородной резиденции, передают британские СМИ со ссылкой на сообщение аппарата правительства.
Напомним, Джонсон заболел в конце марта, его тест на Covid-19 оказался положительным, почти две недели премьер лечился на дому, но в прошлое воскресенье решил лечь в больницу на плановый осмотр, постольку у него держалась высокая температура. В понедельник Джонсону стало хуже, и до четверга он пробыл в реанимации. Спустя неделю пребывания в больнице состояние премьера значительно улучшилось.
Лондон, Светлана Антонова
Лондон. Другие новости 12.04.20
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