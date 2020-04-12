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Воскресенье, 12 апреля 2020, 16:05 мск

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Коронавирус отступил: британский премьер выписан из больницы

Фото: Getty Images

Британский премьер Борис Джонсон, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы и сейчас находится в своей загородной резиденции, передают британские СМИ со ссылкой на сообщение аппарата правительства.

Напомним, Джонсон заболел в конце марта, его тест на Covid-19 оказался положительным, почти две недели премьер лечился на дому, но в прошлое воскресенье решил лечь в больницу на плановый осмотр, постольку у него держалась высокая температура. В понедельник Джонсону стало хуже, и до четверга он пробыл в реанимации. Спустя неделю пребывания в больнице состояние премьера значительно улучшилось.

Лондон, Светлана Антонова

Лондон. Другие новости 12.04.20

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