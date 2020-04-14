Число жертв торнадо в США превысило 30

Число жертв торнадо и ураганного ветра, которые обрушились на юго-восточные штаты США, достигло 33. Ранее было известно о 26 погибших, отмечает телеканал NBC. После разгула стихии в ряде штатов был введен режим чрезвычайной ситуации. Как отмечают местные власти, наибольший урон в виде разрушений был нанесен штату Миссисипи. Кроме того, там погибли не менее 11 человек.

Жертвами природного катаклизма также стали жители Южной и Северной Каролины, Джорджии, Теннесси, Арканзаса. Сильный ветер оставил без электричества более 1 млн человек. Отмечается, что торнадо такой мощи не наблюдались в США уже на протяжении восемь лет. В марте 2012 года в центральных и южных штатах жертвами ураганов стали 40 человек.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.04.20

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