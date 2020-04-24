«Жизнь в городе-призраке»: Rolling Stones выпустила первую за 8 лет песню

Легендарная британская рок-группа Rolling Stones выпустила первую за восемь лет песню под названием «Жизнь в городе- призраке» (Living In A Ghost Town). Новая композиция посвящена миру, который оказался в условиях карантина под угрозой коронавируса.

Лидер Rolling Stones Мик Джаггер сообщил «Би-Би-Си», что запись трека началась в прошлом году в Лос-Анджелесе, а работа над ним была закончена уже в период карантина. «Мы думали, что будет резонировать с тем временем, в которое мы живем», – сказал он.

Музыкант считает происходящее очень тяжелым испытанием для многих людей. «Многие потеряли свою работу, и это не их вина. Это обстоятельства вне вашего контроля. Это не значит, что нужно думать: «Я сделал плохую работу или я облажался и был уволен», – сказал Джаггер.

Rolling Stones

«Жизнь была так прекрасна, теперь мы на карантине. Чувствую себя призраком в городе-призраке», – говорится в песне.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 24.04.20

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