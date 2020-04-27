Советник Трампа предрек безработицу уровня времен Великой депрессии

Безработица в США может достичь уровня времен Великой депрессии, заявил в эфире телеканала Fox News советник американского президента Кевин Хассетт. Он констатировал, что экономика США переживает «крупнейшее потрясение».

По его словам, ежедневно без работы остаются почти 900 тысяч американцев. «Во время рецессии 2008 года мы потеряли в целом 8,7 млн рабочих мест. Сейчас мы теряем сравнимое количество рабочих мест каждые 10 дней», – рассказал советник Дональда Трампа.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, в США коронавирусной инфекцией нового типа заразились почти 966 тысяч человек. Излечиться удалось 107 тыс. пациентов. Инфекция унесла жизни без малого 55 тыс. американцев.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.04.20

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