В Кремле назвали единственный вариант урегулирования конфликта в Ливии

Слова главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара о дезавуировании Схиратского соглашения являются фарсом и попыткой нового переворота в стране. Такое заявление сделал Президентский совет Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сарраджем, сообщает Al-Wasat.

В частности, ПНС заявляет, что этот заговор Хафтара против политического соглашения и государственных структур был вполне ожидаем, а его цель – желание скрыть поражения армии ЛНА, а также авторитарные планы самого фельдмаршала.

Власти в Триполи выступили с призывом к Палате представителей (парламента, действующего на востоке страны) начать конструктивный диалог, чтобы продолжить движение государства по пути демократии ради достижения всеобщего консенсуса.

Москва в свою очередь убеждена, что единственный возможный вариант урегулирования в Ливии – политико-дипломатический, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам источника РИА «Новости» в МИД РФ, Москва удивлена действиями Хафтара. По словам Пескова, Россия продолжает оставаться в контакте со всеми участниками ливийского процесса, и считает, что других вариантов урегулирования ливийской проблемы нет

Напомним, 27 апреля, Хафтар объявил, что ЛНА принимает на себя руководство страной и объявляет о прекращении действия Схиратского соглашения.

Схиратское соглашение было подписано в декабре 2015 года в марокканском Схирате. В его основу лег мирный план ООН, предусматривающий создание в Ливии органов власти, в частности Правительства национального согласия и Президентского совета. Обе структуры находятся в Триполи, а возглавляет их премьер-министр Саррадж.

По мнению Палаты представителей (избранный постоянный парламент), ПНС потеряло легитимность, так и не получив одобрения парламента, как того требует Схиратское соглашение.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.04.20

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