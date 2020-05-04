Япония до июня продлила режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Японии продлило режим чрезвычайной ситуации до 31 мая из-за эпидемии нового коронавируса. Премьер-министр Синдзо Абэ допустил отмену режима ЧС до истечения срока, если это сочтут возможным специалисты-эпидемиологи после анализа ситуации с распространением Covid-19 в стране, сообщает nikkei.com.

Глава правительства также отметил, что меры по борьбе с коронавирусной инфекцией положительно повлияли на ситуацию, однако «нельзя сказать, что сокращение числа зараженных является достаточным». По его словам, в некоторых регионах страны «медицинская система продолжает оставаться напряженной».

Абэ при этом предложил в течение двух недель разработать рекомендации для предотвращения заражения Covid-19 с тем, чтобы возобновить работу магазинов, ресторанов и культурных объектов.

В Японии на сегодняшний день зарегистрировано 14 877 случаев заражения коронавирусом, скончались 487 человек.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 04.05.20

Итальянская вакцина от Covid-19 показала свою эффективность на мышах. / Европа постепенно выходит из карантина. / «Подумайте, что скажут люди»: Лукашенко решил не отменять парад Победы 9 мая. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»