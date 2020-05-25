В Японии полностью отменили режим ЧС

Японские власти отменили режим чрезвычайной ситуации, действовавший из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Синдзо Абэ.

Режим ЧС ввели в Японии 8 апреля, меры неоднократно продлевали. По словам японского премьера, решение о досрочной отмене ограничений было принято в связи со снижением уровня заболеваемости – 0,5 случая на 100 тысяч населения. Аналогичный показатель наблюдался 20 марта, когда распространение коронавируса только начиналось,передает агентство Kyodo.

Абэ призвал жителей Японии продолжать соблюдать меры предосторожности, в частности, носить медицинские маски и держать социальную дистанцию

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Японии зафиксировано более 16 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 820 человек.

Токио, Зоя Осколкова

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