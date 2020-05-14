Япония досрочно отменила режим ЧС почти во всей стране

Японские власти досрочно отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии коронавируса, в 39 из 47 префектурах. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ. В этих регионах заметно снизилась заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Режим ЧС сохранится в Токио и трех соседних префектурах, а также в Осаке, Киото, Хоккайдо, отметил Абэ.

Премьер также заявил, что для жителей Японии до конца мая сохраняется рекомендация не ездить по стране. Кроме того, Абэ призвал работодателей по возможности не отказываться от работы по удаленке до нормализации ситуации с Covid-19 по всей стране.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Японии для предотвращения распространения Covid-19. Ранее, 4 мая, он был продлен до 31 мая.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Японии зафиксировано более 16 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 678 – человек. Вылечились более 8,9 тыс. человек.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 14.05.20

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