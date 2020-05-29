В Японии вновь вводят ограничения из-за второй волны коронавируса

В японском городе Китакюсю зафиксировали повторную вспышку заболевания коронавирусом. Власти приняли решение закрыть торговые центры, кинотеатры и музеи, а также отменить массовые мероприятия.

«Если одним словом описать то, что происходит, то я исхожу из того, что в городе идет вторая волна», – заявил мэр Китакюсю Кэндзи Китахаси в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом NHK.

С 31 мая по 18 июня в городе закроют 119 объектов, среди них библиотеки, музеи, выставочные залы, кинотеатры и прочие места массового скопления людей. Мэр обратился к частным заведениям с просьбой не устраивать массовых мероприятий. Кроме того, вводятся ограничения на учебу в младших и средних классах школ.

За последнюю неделю в Китакюсю коронавирус выявили у 43 человек. Обнаружены два очага инфекции в больницах и один в школе. В половине случаев источник заражения не установлен.

По последним данным, в Японии выявили более 16 тысяч случаев заражения Covid-19, скончались 881 человек. 25 мая в стране отменили режим чрезвычайно ситуации, который был введен 8 апреля в связи с распространением коронавируса.

Токио, Зоя Осколкова

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