Япония заманит иностранных туристов ежедневными выплатами в $185

Власти Японии разработали программу ваучеров для туристов, которая предусматривает ежедневные выплаты на сумму до $185. Благодаря этим мерам правительство рассчитывает привлечь иностранных путешественников и поддержать туристическую отрасль, сообщает Kyodo.

«Правительство Японии надеется возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию туризма, столь важную для экономики. В рамках инициативы Go To Travel путешественникам, отправляющимся в Японию, могут начать выдавать субсидии в размере до 20 тыс. иен ($185) в день», – говорится в сообщении. На реализацию программы решено выделить 1,35 трлн иен ($12,5 млрд).

По данным агентства, субсидии должны покрыть до половины затрат туристов во время пребывания в Японии. Ваучеры можно будет тратить на покупку продуктов или походы в рестораны. Расходы на саму поездку в Японию покрываться не будут. Предполагается, что ваучеры начнут выдавать в конце июля. Для их получения туристам необходимо забронировать отель напрямую или с помощью японских турагентств.

Туриндустрия Японии несет серьезные убытки. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в Японию был запрещен въезд из большинства стран. Кроме того, было отменено проведение летней Олимпиады. В апреле 31 японская компания, связанная с гостиничным бизнесом, либо объявила о банкротстве, либо готовилась подать соответствующее заявление.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 27.05.20

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