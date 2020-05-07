США хотят опубликовать десятки документов о «вмешательстве» России

53 документа, якобы свидетельствующие о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, могут быть опубликованы. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл.

Гренелл уведомил председателя Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа о такой возможности, пишет газета Politico. В Конгрессе подтвердили, что решение о публикации было принято «после более чем годичной ненужной задержки».

Против обнародования данных выступал Белый дом. В администрации американского президента утверждали, что стенограммы могут содержать государственную тайну.

Ранее Министерство внутренней безопасности США предупредило власти американских штатов о возможных попытках России вмешаться в президентские выборы, которые должны пройти в этом году. Опасения по этому поводу содержатся в меморандуме, озаглавленном «Возможная российская тактика в преддверии выборов в США 2020 года».

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 07.05.20

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