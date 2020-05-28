Первый запуск астронавтов на Crew Dragon не состоялся

В США перенесли старт космического корабля Crew Dragon. Он должен был стать первым полетом астронавтов с американской территории с 2011 года. Подготовка к запуску транслировалась на сайте SpaceX.

Планировалось, что Crew Dragon доставит Дага Херли и Боба Бенкена с мыса Канаверал на МКС. Однако погодные условия не позволили совершить задуманное. Следующая попытка запланирована на 30 мая.

За день до запуска вероятность благоприятной погоды оценивалась в 60%, во время старта синоптики сообщили, что показатель снизился до 50%. Стоит отметить, что отмена запуска из-за погоды – явление нередкое. Кроме того, в запланированную дату окно для запуска было очень узкое.

Астронавты провели более часа в кабине пилотов, а в первую ступень ракеты Falcon-9 успели залить топливо. Экипажу пришлось ждать, пока сольют топливо, и только затем сотрудники NASA открыли люк с внешней стороны и выпустили астронавтов.

Посмотреть на запуск прибыли официальные лица, в том числе президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. Американская пресса сообщила, что глава государства покинул космодром, расстроенный неудачей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 28.05.20

Япония заманит иностранных туристов ежедневными выплатами в $185. / В США обвинили правительство Украины в утаивании реальной эпидемиологической ситуации в стране. / Киев: Власти ЛДНР будут ликвидированы в день передачи границы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»