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Четверг, 28 мая 2020, 11:24 мск

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Комнатное растение оказалось смертельно опасным для домашних животных

Жительница американского штата Висконсин сообщила, что ее пес отравился комнатным растением. При покупке женщину не предупредили, что листья деревца ядовиты.

Американка приобрела саговник проникающий в супермаркете. На этикетке не было никаких указаний о том, что растение ядовито, пишет New York Post. Собака породы французский бульдог по кличке Лили пожевала листья и ей стало плохо.

Хозяйка отвезла питомца к ветеринару, однако врачи не смогли спасти песику жизнь. Через несколько дней Лили скончалась от отравления.

Женщина опубликовала свою историю в соцсетях в надежде на то, что другие владельцы домашних животных не допустят такой ошибки. Кроме того, американка выступает за то, чтобы продавцы указывали на этикетках информацию о возможной опасности, которую представляют комнатные растения.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 28.05.20

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