Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

Два сотрудника посольства Российской Федерации в Чехии объявлены персонами нон грата. Об этом заявил в ходе экстренного заседания в Праге объявил премьер-министр страны Андрей Бабиш. «Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата», – заявил глава кабинета министров Чехии, передает ТАСС.

По словам Бабиша, дипломатов считают виновными в перевозке через границу токсичного вещества – рицина. Реакции российской стороны пока не последовало.

Прага, Иван Гридин

Прага. Другие новости 05.06.20

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