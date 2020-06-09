В США задержали лидера ку-клукс-клана за наезд на протестующих

В американском штате Виргиния полиция задержала 36-летнего Гарри Роджерса. Мужчину обвиняют в предумышленном нанесении телесных повреждений, порче имущества и нападении. По данным прокуратуры, Роджерс является признанным главарем ку-клукс-клана.
Инцидент произошел вечером 7 июня: Роджерс на автомобиле въехал в группу протестующих, в результате один человек пострадал, ему оказали помощь на месте, сообщает местное издание Henrico Citizen.
Водителя задержали. В настоящее время прокуратура рассматривает возможность предъявления обвинений в совершении преступления на почве ненависти. «Подозреваемый является признанным главарем ку-клукс-клана и пропагандистом идеологии Конфедерации», – говорится в заявлении прокурора Шеннон Тэйлор.
Напомним, масштабные акции против расизма начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией. Позднее волна протестных выступлений началась в странах Европы.
Вашингтон, Зоя Осколкова
Вашингтон. Другие новости 09.06.20
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