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Вторник, 9 июня 2020, 12:34 мск

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В США суд запретил полиции душить людей

Фото: CNN

Суд округа Хеннепин (штат Миннесота, США) запретил полицейским использовать любые удушающие приемы при задержании. Об этом сообщает CNN.

Запрет на применение удушающих приемов правоохранителями Миннеаполиса был частью договоренности между городом и Департаментом по защите прав человека штата Миннесота. Это решение станет причиной изменений в лучшую сторону жизни коренных общин и этнических меньшинств, отметила омбудсмен Реббека Лусеро.

Кроме того, сотрудники полиции отныне обязаны сообщать о любых случаях неправомерного применения силы при работе с подозреваемыми и препятствовать использованию приемов захвата шеи и удушения.

Ранее подобные меры были приняты в Калифорнии. Губернатор штата Гэвин Ньюсом приказал исключить из программы обучения полицейских удушающие приемы, блокирующие приток крови в мозг.

Как писал «Новый День», акции протеста и беспорядки начались в городах США после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В Сети было опубликовано видео, на котором видно, как полицейский прижимает шею задержанного Флойда коленом к земле. Мужчина несколько раз говорит, что не может дышать, а потом замолкает. Его госпитализировали, но, несмотря на усилия медиков, тот скончался.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 09.06.20

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