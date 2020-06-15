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Понедельник, 15 июня 2020, 11:18 мск

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Жители США вышли на улицы после убийства еще одного афроамериканца полицейскими

Фото: Reuters

Жители штата Джорджия в США устроили беспорядки после гибели афроамериканца от рук полицейских. Протестующие поджигают здания и перекрывают дороги.

Инцидент произошел в Атланте. Рейшард Брукс уснул в автомобиле возле ресторана. На место прибыли правоохранители и попытались арестовать мужчину, потому что его машина мешала проезду. Брукс был пьян и оказал сопротивление, выхватил шокер у полицейского и пытался бежать, тогда страж порядка открыл огонь.

В результате мужчина был ранен и госпитализирован, но врачи не смогли спасти ему жизнь. В отчете патологоанатомов о вскрытии указано, что Брукс умер от двух огнестрельных ранений в спину.

Родственник погибшего организовал акцию протеста на месте, где произошла потасовка. Демонстрация быстро переросла в беспорядки. Протестующие перекрыли скоростную автомагистраль, которая соединяет штат Джорджия с соседними регионами. Образовалась многокилометровая пробка. Кроме того, люди устроили погромы и сожгли ресторан, огонь перекинулся на деревья, однако пожарные долго не могли добраться к месту возгорания из-за перекрытия дороги.

Протестующие требовали, чтобы полицейские встали на колени, как это было в других городах США. После отказа, демонстранты начали угрожать, тогда правоохранители применили слезоточивый газ.

Напомним, масштабные акции против расизма в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией. Позднее волна протестных выступлений началась в странах Европы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 15.06.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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