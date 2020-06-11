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Четверг, 11 июня 2020, 09:43 мск

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В США хотят реформировать полицию из-за протестов

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность реформировать полицию после гибели от рук правоохранителей афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Трамп в течение 10 дней тщательно изучал различные предложения по внесению поправок в законодательство, чтобы решить проблемы, которые подняли протестующие по всей стране. «Эта работа близка к финалу, мы надеемся подготовить документ в ближайшие дни», – добавила пресс-секретарь.

Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом работает над реформой полиции. Однако какие именно последуют изменения, пока неясно. Также неизвестно, в каком виде будут внесены поправки в порядок работы правоохранителей, будет ли это закон, или постановление правительства.

Как писал «Новый День», акции протеста и беспорядки начались в городах США после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В Сети было опубликовано видео, на котором видно, как полицейский прижимает шею задержанного Флойда коленом к земле. Мужчина несколько раз говорит, что не может дышать, а потом замолкает. Его госпитализировали, но, несмотря на усилия медиков, тот скончался.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 11.06.20

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