В США название эскимо посчитали расистским

Американская компания Dreyer's собирается сменить название десерта Eskimo Pie. Руководство фирмы считает, что созданный 100 лет назад продукт унижает коренные народы Севера.

«Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем этот термин уничижительным», – сказала The Wall Street Journal главный маркетолог Dreyer's Элизабелл Маркес. В компании решили, что название десерта обижает народы, проживающие на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.

Десерт Eskimo Pie был придуман в 1920 году Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером. Логотип новой компании представлял собой человека в меховой одежде эскимосов. Dreyer's купила предприятие в 2007 году.

Убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе спровоцировало массовые протесты против расизма, которые проходят под лозунгом Black Lives Matter. Советник американского президента Келлиэнн Конуэй заявила, что в США существует системный расизм и отсутствует всеобщее равенство людей.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 20.06.20

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