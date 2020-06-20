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Суббота, 20 июня 2020, 09:37 мск

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В США название эскимо посчитали расистским

Фото: Pixabay

Американская компания Dreyer's собирается сменить название десерта Eskimo Pie. Руководство фирмы считает, что созданный 100 лет назад продукт унижает коренные народы Севера.

«Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем этот термин уничижительным», – сказала The Wall Street Journal главный маркетолог Dreyer's Элизабелл Маркес. В компании решили, что название десерта обижает народы, проживающие на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.

Десерт Eskimo Pie был придуман в 1920 году Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером. Логотип новой компании представлял собой человека в меховой одежде эскимосов. Dreyer's купила предприятие в 2007 году.

Убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе спровоцировало массовые протесты против расизма, которые проходят под лозунгом Black Lives Matter. Советник американского президента Келлиэнн Конуэй заявила, что в США существует системный расизм и отсутствует всеобщее равенство людей.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 20.06.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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