Мародеры в США получили счета за украденные товары

Грабители, которые воспользовались беспорядками в городах США, возникшими из-за убийства полицейскими Джорджа Флойда, получили счета за украденные товары. Об этом сообщают американские СМИ.

Amazon Go отправил счета тем, кто незаконно завладел товарами в магазине в Сиэтле. Мародеры разбили витрину и вынесли различную технику. Дело в том, что система автоматического сканирования зафиксировала «покупателей», что сделало возможным выставить им счет.

Пользователи соцсетей полагают, что подобное невозможно, так как нет прямых доказательств того, что телефон или планшет были украдены. Выдать себя грабители могут только тем, если пожалуются на ошибочно выставленный счет.

Ранее корпорация Apple заявила, что способна отследить каждый украденный из разграбленных во время погромов в американских городах магазинов iPhone или iPad. В том случае, если легальность приобретения устройства вызовет вопросы у производителя, то смартфон или планшет будет заблокирован.

Сиэтл, Зоя Осколкова

Сиэтл. Другие новости 17.06.20

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