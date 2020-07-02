Полиция освободила Сиэтл от анархистов

В американском Сиэтле полицейские разогнали протестующих и ликвидировали «Автономную зону Капитолийского холма». Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.

«Мы с радостью сообщаем, что закон и порядок восторжествовали, и Сиэтл был освобожден от анархистов», – цитирует Макинани ABC News. Отмечается, что в ходе полицейской операции были задержаны 32 человека.

Несколько недель назад протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма» (CHAZ). Полицейские покинули этот район, чтобы снизить частоту столкновений с демонстрантами. Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что Сиэтл захватили «внутренние террористы».

Напомним, масштабные акции против расизма в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией. Позднее волна протестных выступлений началась в странах Европы.

Сиэтл, Зоя Осколкова

Сиэтл. Другие новости 02.07.20

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