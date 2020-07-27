В Сиэтле в столкновениях с протестующими пострадали 59 полицейских

В течение дня в американском городе Сиэтл в ходе беспорядков пострадали 59 сотрудников правоохранительных органов. 47 протестующих задержаны. Полиция объявила происходящее мятежом.

Протестующие кидали в полицейских камни, бутылки и разный мусор. «В течение дня 59 правоохранителей получили ранения, из них один госпитализирован. Ранения различаются – от ссадин и кровоподтеков до ожогов и разрыва мениска», – говорится в заявлении полицейского департамента.

В ходе акции задержали 47 митингующих. Их обвиняют в нападении, неподчинении и препятствовании полиции.

Накануне протестующие подожгли здания на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников, а также пытались взорвать полицейский участок.

Напомним, масштабные акции против расизма в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией.

Президент США Дональд Трамп в июне заявлял, что внутренние террористы захватили Сиэтл. Тогда протестующие заняли несколько кварталов в центральной части города, объявив эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма» (CHAZ). В начале июля в Белом доме объявили о победе над анархистами в Сиэтле.

Сиэтл, Зоя Осколкова

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