российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 июля 2020, 10:12 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Сиэтле в столкновениях с протестующими пострадали 59 полицейских

Фото: Reuters

В течение дня в американском городе Сиэтл в ходе беспорядков пострадали 59 сотрудников правоохранительных органов. 47 протестующих задержаны. Полиция объявила происходящее мятежом.

Протестующие кидали в полицейских камни, бутылки и разный мусор. «В течение дня 59 правоохранителей получили ранения, из них один госпитализирован. Ранения различаются – от ссадин и кровоподтеков до ожогов и разрыва мениска», – говорится в заявлении полицейского департамента.

В ходе акции задержали 47 митингующих. Их обвиняют в нападении, неподчинении и препятствовании полиции.

Накануне протестующие подожгли здания на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников, а также пытались взорвать полицейский участок.

Напомним, масштабные акции против расизма в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией.

Президент США Дональд Трамп в июне заявлял, что внутренние террористы захватили Сиэтл. Тогда протестующие заняли несколько кварталов в центральной части города, объявив эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма» (CHAZ). В начале июля в Белом доме объявили о победе над анархистами в Сиэтле.

Сиэтл, Зоя Осколкова

Сиэтл. Другие новости 27.07.20

Россия войдет в десятку мировых экспортеров сахара. / Диабет увеличивает риск смерти от коронавируса в 12 раз. / Госизмена! Партия Порошенко зовёт «патриотов» блокировать резиденцию Зеленского. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Полиция освободила Сиэтл от анархистов

Трамп: Внутренние террористы захватили Сиэтл

В США автомобиль въехал в толпу протестующих

Метки / США

МИД Германии выступил против возвращения РФ в G-8

В Колорадо внедорожник въехал в толпу митингующих за права темнокожих

Строительство «Северного потока – 2» встало из-за нереста трески

Ученые из США заявили о создании прибора мгновенно выявляющего Covid-19

Ученые нашли очередную пользу употребления шоколада

Тысячи пчел слетелись на пляж в США

Британия обвинила Россию в создании космического оружия

Китай намерен закрыть генконсульство США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,