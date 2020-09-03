Полицейский застрелил афроамериканца в Вашингтоне

В США от рук правоохранителей погиб афроамериканец. Тем временем, протесты движения BLM продолжаются по всей стране. Президент США Дональд Трамп пообещал лишить федерального финансирования города, которые предпринимают недостаточно мер для пресечения беспорядков.

В этот раз полицейские застрелили темнокожего мужчину в Вашингтоне. По словам главы местной полиции Питера Ньюсема, стражи порядка получили сообщение о вооруженных людях в автомобиле. Когда правоохранители подошли к машине, один из мужчин попытался убежать, полицейские открыли огонь. Пострадавший скончался.

Ньюсем отметил, что на месте обнаружили два пистолета. Однако он не уточнил, был ли вооружен погибший. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал WJLA.

Напомним, масштабные акции против расизма в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что местные власти прикладывают недостаточно усилий, чтобы пресечь беспорядки. Накануне американский лидер подписал меморандум. «Моя администрация не позволит тратить доллары, получаемые за счет федеральных налогов, на финансирование городов, которые позволяют себе деградировать в зоны беззакония», – заявил Трамп.

Согласно документу, в течение двух недель директор Управления по вопросам управления и бюджета (ОМВ) потребует от руководителей исполнительных департаментов и агентств подробные отчеты о расходовании федеральных средств. Затем на сайте Минюста США опубликуют список государственных и местных юрисдикций, которые «допускают насилие и уничтожение собственности, и отказываются принимать разумные меры для противодействия этой преступной деятельности». К данному моменту под действие меморандума попали Сиэтл, Портленд, Нью-Йорк, Вашингтон (округ Колумбия).

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 03.09.20

Спасите наши души: Нафтогаз умоляет ЕС ликвидировать «Северный поток – 2» в связи с делом Навального. / Климат на Земле меняется по самому худшему прогнозу ученых. / «За Навального и Украину!» – Киев призвал «цивилизованный мир» ввести санкции против России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»