В США полицейские застрелили очередного чернокожего

Два полицейских в Лос-Анджелесе застрелили еще одного чернокожего, который вступил с ними в драку после попытки остановить его за незаконную езду на велосипеде. Инцидент произошел в Уэстмонте на юге Лос-Анджелеса в понедельник днем ​​по местному времени.

Два полицейских пытались остановить 29-летнего афроамериканца Дижона Киззи. По предварительной информации, Киззи пытался от них сбежать. Когда они его догнали, он ударил одного из правоохранителей по лицу.

Во время побега на землю упало несколько вещей. «Полиция заметила, что на землю упал черный полуавтоматический револьвер. Затем они открыли огонь ", – рассказал лейтенант Брэндон Дин.

Неясно, пытался ли Киззи добраться до пистолета, когда в него начали стрелять. Киззи скончался от полученных травм на месте. Дин добавил, что в связи с инцидентом двое полицейских будут допрошены.

В следующие часы около сотни протестующих собрались на месте гибели Киззи. После полуночи по местному времени протестующие направились в офис местного шерифа, где продолжили протест, сообщает Los Angeles Times.

Напомним, что протесты против жестокости полиции в отношении афроамериканцев в настоящее время продолжаются в нескольких американских городах. Они были спровоцированы смертью чернокожего Джорджа Флойда. Много шума наделало и дело Джейкоба Блейка из Кеноша, которому полицейский выстрелил семь раз в спину на глазах его детей. Блейк выжил, но, вероятно, будет парализован.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

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