В США вновь вспыхнули уличные протесты после смерти мужчины от рук полицейского

В американском городе Ланкастер в Пенсильвании 27-летний Рикардо Муньос был убит полицейским. Люди вышли на улицы. Для разгона протестующих пришлось применить слезоточивый газ.

Инцидент произошел в воскресенье. Полицейский прибыл по вызову, но из дома выбежал Муньос и начал преследовать правоохранителя. Страж порядка утверждает, что у мужчины в руках был нож, поэтому он решил открыть огонь.

Офис окружного прокурора начал расследование произошедшего. Полицейского отстранили от службы, пишут американские СМИ.

Утром на улицы Ланкастера вышли несколько сотен человек и собрались у здания отделения полиции. Протестующие кидали в полицейских камни и бутылки с водой. Для разгона толпы были применены химические вещества, в том числе слезоточивый газ.

Напомним, масштабные акции против расизма в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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