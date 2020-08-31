В Портленд для борьбы с протестующими стянут дополнительные силы полиции

Подразделения полиции из Орегона направят для восстановления общественного порядка в Портленд, где уже больше трёх месяцев продолжаются массовые протесты, иногда перерастающие в уличные погромы, сопряженные с мародерством.

Об этом рассказала губернатор штата Орегон Кейт Браун. Она также обратилась в офисы шерифов округов Вашингтон, Клакамас и департамент полиции Грешема с просьбой направить в Портленд ресурсы «для поддержания мира и защиты свободы слова», передает RT. Помимо этого помощь в восстановлении правопорядка окажут прокуратура округа Малтнома, федеральный прокурор и Федеральное бюро расследований.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал направить в Портленд Национальную гвардию, так как «беспорядки можно побороть только силой».

Напомним, беспорядки в Портленде и ряде других городов США начались после гибели при задержании полицейскими в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.08.20

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