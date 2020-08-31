Трамп предложил силовой подход в борьбе с беспорядками в городах США

Прекратить насилие в городах США, оказавшихся под управлением Демократов, можно только при помощи силы, заявил американский лидер Дональд Трамп. «Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, – это сила!" – написал он в Twitter.

Ранее на фоне массовых беспорядков, не утихающих в американском Портленде третий месяц, Трамп призвал мэра Теда Уилера ввести в город Национальную гвардию. Время от времени полиция объявляет происходящее в городе бунтом и проводит массовые задержания протестантов и погромщиков.

Кандидат в президенты США от Демократической партии, главный оппонент Трампа Джо Байден обвинил действующего главу государства в разжигании ненависти и поощрении насилия. Заявление он опубликовал у себя на сайте.

По данным AP, в Портленде прошли столкновения между протестующими против расизма и сторонниками Трампа, в ходе которых один человек погиб. «Приведшее к смерти насилие, которое мы увидели прошлой ночью в Портленде, неприемлемо. Недопустимо стрелять на улицах большого американского города», – заявил Байден.

Он осудил действия трампа и призвал отказаться от политики силы, чтобы не расколоть американское общество еще сильнее. «Что, по мнению президента Трампа, произойдет, если он продолжит раздувать пламя ненависти и раскола в нашем обществе и использовать политику страха, чтобы подстрекать своих сторонников? Он бездумно поощряет насилие», – написал Байден.

Кандидат на пост главы США от Демократов отметил, что за время президентства Трампа напряженность в американском обществе значительно возросла, и раскол между разными группами увеличился.

Напомним, беспорядки в Портленде и ряде других городов США начались после гибели при задержании полицейскими в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда. Президентские выборы назначены в США на 3 ноября.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.08.20

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