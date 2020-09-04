Автомобиль въехал в толпу протестующих на Таймс-сквер

В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу участников акции протеста Black Lives Matter. По последним данным, пострадали три человека. Об этом сообщает New York Daily News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел накануне вечером на Таймс-сквер. Протестующие на велосипедах пытались перекрыть дорожное движение. Автомобиль Ford Taurus подъехал к демонстрантам и остановился, но затем продолжил движение и проехал сквозь толпу.

В результате незначительные травмы получили три велосипедиста. Им оказались помощь на месте волонтеры-медики.

В полиции заявили, что за рулем был сторонник Дональда Трампа, который возвращался с проходившего неподалеку митинга в поддержку действующего президента. Таким образом, информация о том, что к инциденту был причастен полицейский автомобиль, не подтвердилась.

Напомним, масштабные акции против расизма в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 04.09.20

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