Американские полицейские напали на российских журналистов

Во время протеста в Портленде журналисты из России пострадали от рук правоохранителей. Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают сотрудники СМИ.

Журналисты Первого канала Вячеслав Архипов и Юлия Ольховская находились у здания суда, где разместились федеральные правоохранительные силы, передает РИА «Новости». Оператор снимал попытку протестующих поджечь здание. Полицейские ударили россиянина и повалили его на землю, а также разбили камеру.

Ольховская снимала происходящее на телефон, когда один из стражей порядка напал на нее со спины. Полицейский отобрал смартфон, схватил журналистку за голову и сорвал шлем. Ольховской понадобилась помощь местных медиков-волонтеров.

Отмечается, что на журналистах были бейджи с надписью «Пресса». «К счастью, люди, живы, небольшой ущерб есть для здоровья, но обошлось, надеюсь, без серьезных травм. Надеюсь. Посмотрим, что там у оператора с рукой», – прокомментировал произошедшее заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов.

Стоит отметить, что это первый случай, когда от рук полицейских в США страдают сотрудники СМИ. Так в мае российский корреспондент надышался перцовым газом, в него брызнули из баллончика, когда он представился как работник прессы.

Напомним, масштабные акции против расизма начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией. Позднее волна протестных выступлений началась в странах Европы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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