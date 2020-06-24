В США митингующие за права темнокожих утопили в озере статую борцу с рабством

В столице штата Висконсин – Мэдисоне – демонстрации за права темнокожих переросли в уличные беспорядки, в ходе которых протестующие сбросили с постамента статую и утопили ее в озере. Как отмечает издание Milwaukee Journal Sentinel, монумент был посвящен полковнику Гансу Кристиану Хэгу, который во время гражданской войны выступал против рабства и сражался за Союз против Конфедеративных штатов.

Митингующие вышли на улицы столицы штата вечером во вторник. Поводом стал арест чернокожего протестующего, которого взяли под стражу накануне. Ночью вспыхнули погромы. В ходе беспорядков пострадал сенатор Тим Капентер. Его ударили в момент, когда он хотел сделать фото происходящего на улице. Кроме того, толпа снесла два монумента. По данным местных СМИ, протестующие обезглавили 100-летнюю скульптуру Гансу Кристиану Хэгу и бросили в озеро.

Как писал «Новый День», днем ранее в Вашингтоне протесты переросли в беспорядки. Демонстранты попытались снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону, который установлен на площади Лафайет – напротив Белого дома. Они набросили веревки на статую и пытались ее скинуть с постамента. Сделать это им помешала полиция.

Правоохранители оцепили памятник и отогнали демонстрантов с помощью перцового спрея. Толпа бросала в полицейских различные предметы. Четверо сотрудников правоохранительных органов пострадали, несколько человек были арестованы. Несколькими днями ранее в Сан-Франциско группа протестующих снесла три памятника, в том числе автору текста гимна США Фрэнсису Скотту Ки.

Кроме того, демонстранты повредили статуи 18-го президента США Улисса Гранта и миссионера Хуниперо Серры. При этом массовых столкновений с полицией не наблюдалось.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 24.06.20

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