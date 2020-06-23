В Вашингтоне протестующих пришлось отгонять от памятника перцовым газом

В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки. Демонстранты попытались снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону, который установлен на площади Лафайет – напротив Белого дома.

Видео с места событий публикуют пользователи в твиттере. На кадрах протестующие под выкрики «Эндрю Джексон должен уйти!" набросили веревки на статую и пытались ее скинуть с постамента. Сделать это им помешала полиция.

Правоохранители оцепили памятник и отогнали демонстрантов с помощью перцового спрея. Толпа бросала в полицейских различные предметы. Четверо сотрудников правоохранительных органов пострадали, несколько человек были арестованы.

Несколькими днями ранее в Сан-Франциско группа протестующих снесла три памятника, в том числе автору текста гимна США Фрэнсису Скотту Ки. Об этом сообщает ABC.

Кроме того, демонстранты повредили статуи 18-го президента США Улисса Гранта и миссионера Хуниперо Серры. При этом массовых столкновений с полицией не наблюдалось.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 23.06.20

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