Трамп: Внутренние террористы захватили Сиэтл

Президент США Дональд Трамп считает, что Сиэтл захватили «внутренние террористы». Об этом глава государства сообщил в своем твиттере.

«Внутренние террористы, управляемые, конечно же, радикальными левыми демократами, захватили Сиэтл», – написал Трамп. По мнению президента, протестующие высмеивают губернатора Джея Инсли и мэра Дженни Деркан.

Трамп призвал власти штата Вашингтон и мэрию Сиэтла «вернуть себе город сейчас же». «Если этого не сделаете вы, это сделаю я. Этих ужасных анархистов нужно остановить немедленно», – написал американский лидер.

8 июня в Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, водитель покинул машину и открыл огонь по прохожим из пистолета. В результате пострадал один человек.

Напомним, масштабные акции против расизма в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией. Позднее волна протестных выступлений началась в странах Европы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 11.06.20

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