В США автомобиль въехал в толпу протестующих, после чего водитель открыл огонь. Пострадал один человек. Об этом сообщает Seattle Times.

Инцидент произошел в городе Сиэтл. Мужчина вышел из машины и начал размахивать пистолетом, он выстрелил в прохожего и пошел навстречу полицейским, которые его задержали.

Пострадавший был госпитализирован. По словам врачей, его состояние стабильное.

Напомним, масштабные акции против расизма начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией. Позднее волна протестных выступлений началась в странах Европы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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