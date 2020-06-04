«Похоже на фашизм»: эксперт объяснил погромы в Америке и Европе

Массовые протесты и беспорядки в США и странах Европы произошли в результате огромных противоречий в результате разрушения традиционных ценностей на Западе. Как считает известный политолог, писатель Сергей Юхин, в нынешней неоглобалистской либеральной цивилизации просматривается все больше фашистских проявлений. В интервью РИА «Новый День» эксперт также оценил вероятность подобных событий в России.

«В основе этих беспорядков (в США и Европе) лежит огромное количество накопившихся противоречий современного мира. Это и расслоение по принципу богатый-бедный, и расовые вопросы, и вопросы веры и религии. Традиционный мир борется с неоглобалистской либеральной цивилизацией, которая становится все больше похожа на фашистскую цивилизацию. Мы видим новое рабство, когда белые люди целуют представителям африканской расы ботинки на улицах, когда совершаются действиях сексуального характера по отношению к белым людям в Америке. И все это становится известным, потому что новый глобальный информационный мир не дает скрыть эти ужасные факты», – сказал он.

По словам эксперта, сегодня коронавирусный кризис обострил эти процессы, чем воспользовались экстремистские группировки, которые раскачивают ситуацию. «В Америке сейчас активизировались различные группировки, в том числе «Антифа», левые движения, которые придают экстремизма выступлениям, которые были связаны с жёсткостью полиции по отношению к чернокожим гражданам. Почему в Америке это произошло именно сейчас? Потому что кризис, вызванный пандемией COVID-19, обострил все эти вопросы», – констатировал Юхин.

Политолог обратил внимание, что все это перекинулось на Европу, потому что в нынешнем либерализме и мультикультурализме начинают доминировать меньшинства. «В Европе идеологически доминируют мусульмане, которых меньше, чем христиан или атеистов. Начинает довлеть идея гомосексуализма, хотя большинство населения придерживается традиционных взглядов на семью, но проигрывают идеологически и информационно. И эта повестка приводит к конфликтам по многим направлениям», – отметил он.

Как считает эксперт, в дальнейшем ситуация будет только накаляться. «Мир взрывается. Это не последний взрыв. Не думаю, что он закончится катастрофически, но это первые ласточки, которые могут привести к краху прежнего мира», – прогнозирует Юхин.

При этом эксперт выразил уверенность, что Россию эти процессы затронут лишь частично. «Конечно, полностью изолироваться от мировых тенденций никогда не получится. Но в России есть понимание, что большая часть нашего общества и власть смотрят в одном направлении традиционализма. Поэтому социального разлома по таким направлениям у нас нет», – подчеркнул он.

Как полагает Юхин, в России все еще преобладают идеи интернационализма, доставшегося в наследство от СССР, поэтому расовые вопросы не имеют такой остроты. «Интернационализм – это равноправие всех, а не то, что мы видим на Западе с их либерализмом, когда черная община начинает угнетать белую, и белым приходится браться за оружие или подчиняться воле меньшинства. У нас таких разломов нет, они не в таком виде обозначены и не так глубоки», – уверен политолог.

«У нас государство декларирует совершенно понятные социальные изменения в обществе. Появляются новые пакеты помощи семьям с детьми, безработным. Государство декларирует социальный подход к решению проблем», – добавил он.

По его словам, конституционная реформа, которая закрепляет дополнительные социальные гарантии для граждан, сейчас проводится очень вовремя. «На мой взгляд, получается интересно. Скорое голосование по поправкам в Конституцию, в том числе, должно укрепить Россию как традиционное социальное государство и национализировать элиты. Это очень важно, чтобы у нас не произошло того, что случилось за океаном и в ряде стран Европы», – заключил Юхин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 04.06.20

Для гастарбайтеров в России создадут свой портал госуслуг. / Спикер Мосгордумы отказался приостанавливать полномочия на время проверки декларации о доходах. / «Москве не повредит масштабная ревизорская проверка»: вице-спикер Госдумы предложил изучить «вирусные» расходы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»