В центре Нью-Йорка автомобиль врезался в толпу протестующих

В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в участников акции протеста. По последним данным, травмы получил один человек.

Инцидент произошел 42-й улице в Манхэттене, пишет Reuters. Внедорожник сбил велосипедиста, который ехал рядом с протестующими. Пострадавшему оказали помощь приехавшие на место происшествия медики.

Очевидцы утверждают, что в автомобиле находились офицеры в форме нью-йоркских полицейских. Через несколько часов правоохранители остановили внедорожник, который может быть причастен к инциденту.

Напомним, масштабные акции против расизма начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией. Позднее волна протестных выступлений началась в странах Европы.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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