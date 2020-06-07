Беспорядки в Европе: акции протеста обернулись серьезными стычками с полицией

В Европе акции протеста против расизма переросли в массовые беспорядки и стычки с полицией, передает агентство Associated Press. В центре событий оказались Германия, Великобритания, Франция и другие государства.

В частности, в Берлине протесты перешли в открытые столкновения – хулиганы стали бросать в стражей порядка бутылки и камни. В результате более 90 человек задержано, 28 офицеров полиции ранены.

В то же время в Лондоне после мирной демонстрации, в которой приняли участие десятки тысяч человек, произошли похожие беспорядки – ранено 14 офицеров. По словам комиссара лондонской полиции Крессиды Дик, нападения на полицейских были «шокирующими и абсолютно неприемлемыми».

Во Франции протесты прошли сразу в нескольких городах, общее число протестующих превысило 23 тысячи человек. В Марселе в акции протеста участвовало более двух тысяч человек. При этом протестующие бросали бутылки и камни, полиция применила слезоточивый газ.

Кроме этого, митинги прошли в Италии.

Напомним, масштабные акции против расизма начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией. Позднее волна протестных выступлений началась в странах Европы.

Ранее известный политолог, писатель Сергей Юхин в интервью «Новый День», подчеркнул, что массовые протесты и беспорядки в США и странах Европы происхлодят в результате огромных противоречий в результате разрушения традиционных ценностей на Западе. Он пояснил, что в нынешнем либерализме и мультикультурализме начинают доминировать меньшинства, что вызывает противодействие.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.06.20

Выходит из-под контроля: Зеленского могут заменить на посту президента. / Приштина отменила жесткие ограничения на товары из Сербии. / «Гнусно и подло»: в России отреагировали на высылку дипломатов из Чехии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»