В Мексике из-за смерти задержанного вспыхнули беспорядки

В Мексике люди вышли на улицы с требованием расследовать гибель задержанного в отделении полиции. Протестующие подожгли патрульные машины и разбили окна в центре города. Об этом сообщает Milenio.

Акция протеста прошла в Гвадалахаре, столице штата Халиско. Там ранее погиб мужчина, которого избили полицейские. Прокуратура штата начала расследование обстоятельств инцидента. Губернатор региона Энрике Альфаро обещал наказать виновных по всей строгости закона.

Возмущенные произволом правоохранителей жители вышли на демонстрацию на главную площадь города. Они били окна зданий, подожги полицейские автомобили и пытались прорваться в региональную администрацию.

Несколько патрульных пострадали. Трое самых агрессивных участников протеста были задержаны.

В настоящее время в США проходит акция протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. К демонстрантам присоединились жители других городов страны, в том числе Нью-Йорка и Вашингтона. В столкновениях пострадали более 100 полицейских, 11 человек погибли. Кроме того, шествия в поддержку протестующих прошли и в других городах мира – Лондоне, Афинах и Париже.

Мехико, Зоя Осколкова

Мехико. Другие новости 05.06.20

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