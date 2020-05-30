Погромы, мародерство, атаки на полицию: в городах США вспыхнули массовые волнения (ФОТО, ВИДЕО)

В более чем десяти крупных американских городах вспыхнули массовые беспорядки и столкновения с полицией из-за гибели темнокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе после задержания его правоохранителями, передает Associated Press. На улицы вышли тысячи человек. Есть пострадавшие как среди полицейских, так и среди бунтовщиков. Точное количество пострадавших и задержанных пока неизвестно. Протестные акции поначалу были мирными, но затем переросли в погромы и беспорядки.

Как сообщают американские СМИ, беспорядки, столкновения с полицией и акты вандализма зафиксированы в Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Денвере (штат Колорадо), Лас-Вегасе (штат Невада), Фениксе (штат Аризона), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Лос-Анджелесе, Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния), а также Хьюстоне (штат Техас).

Участники протестов в Атланте разбили окна штаб-квартиры телекомпании CNN, забросали полицейских бутылками и камнями, а также сожгли американский флаг. Ранеия получили трое полицейских. Правоохранители задержали по меньшей мере семерых зачинщиков.

Также сообщается о стычках с полицией протестующих в нью-йоркском районе Бруклин. В Альбукерке правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, задержаны 4 человека.

В Вашингтоне во время протестов временно закрыли Белый дом.

В самом Миннеаполисе, по информации издания Startribune.com, разграблены более 200 зданий – аптеки, магазины, парикмахерские, АЗС, кафе и рестораны. Несколько объектов сожжены, в том числе полицейский участок. В городе введены режим ЧС и комендантский час. Президент Дональд Трамп направил в штат Миннесота войска национальной гвардии. По данным источников AP, Минобороны США привело в готовность подразделения военной полиции для ввода в Миннеаполис.

Поводом для массовых беспорядков в Миннеаполисе и в других городах страны стала гибель 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался после жесткого задержания полицейским, который продолжительное время сдавливал его шею коленом. Мужчина кричал, что не может дышать, но сотрудники полиции проигнорировали это. Позже Флойд умер в больнице. Напомним, мужчину задержали по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами.

Из-за произошедшего были уволены четверо полицейских. Одному из них предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Родные погибшего заявили, что это слишком мягкая статья и потребовали переквалифицировать обвинение на убийство первой степени, т.е. совершенное при отягчающих обстоятельствах.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 30.05.20

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