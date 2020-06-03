После гибели людей при погромах в США генсек ООН выступил с призывом

В ходе массовых акций протеста и погромов, которые вспыхнули в городах США после убийства при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, погибли не менее 11 человек, сообщает Associated Press (АР). Агентство отмечает, что люди погибли во время протестов в Сент-Луисе, Луисвилле, Окленде, Индианаполисе, Давенпорте, Миннеаполисе, Омахе, Детройте и в пригороде Чикаго. Кроме того, серьезные ранения получили десятки человек.

В десятках городов, среди которых Вашингтон и Нью-Йорк введен комендантский час, а в Миннеаполисе, где был убит Джордж Флойд, действует режим ЧС. Reuters со ссылкой на официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана сообщает, что в окрестности Вашингтона было переброшено около 1,6 тыс. военнослужащих. По его словам солдаты, находящихся на действительной службе, разместили на военных базах, но не в самой столице. Военнослужащие находятся «в состоянии повышенной боевой готовности», отметил Хоффман.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером, несмотря на комендантский час толпы протестующих осадили Белый дом и выкрикивали различные лозунги, в том числе требовали отставки президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп заявил, что готов привлечь войска для восстановления правопорядка в стране, если губернаторы и мэры окажутся неспособны сделать это в том числе и силами нацгвардии.

Оправдывая столь жесткий подход, он назвал своего вероятного соперника по выборам демократа Джо Байдена «политически слабым» и заявил, что тот не знает, как прекратить беспорядки в стране. Ранее Байден раскритиковал действия полиции за разгон «мирных демонстрантов» у Белого дома и Трампа за фотографирование у пострадавшей от пожара церкви Святого Иоанна после разгона протестующих.

«Сонный Джо был в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы. Слабость никогда не победит анархистов, мародеров или хулиганов, а Джо всю свою жизнь был политически слаб. Закон и порядок!» – написал Трамп в Twitter.

Советник президента США Келлиэнн Конуэй в свою очередь признала, что в США существует системный расизм и отсутствует равенство всех людей, передает РИА «Новости». «Абсолютно верно, что в США существует институциональный расизм и что отсутствует равенство для всех людей в этой стране. То, что было сделано в отношении Джорджа Флойда, было убийством», – приводит слова Конуэй издание Washington Examiner.

На происходящее в США не смог не обратить внимание генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он выразил сожаление в связи с беспорядками в США и призвал протестующих к мирному проведению митингов. «Моё сердце разрывается, когда вижу жестокость на улицах страны нашего пребывания и города Нью-Йорка. Жалобы должны быть услышаны, но их необходимо выражать мирным путём, и власти должны сдержанно реагировать на демонстрации», – написал он в Twitter.

Напомним, протесты и погромы, охватили десятки городов в США после смерти 25 мая в Миннеаполисе задержанного темнокожего Джорджа Флойда. Его подозревали в использовании фальшивого чека при попытке расплатиться в магазине. Как писал «Новый День», полицейские жестко задержали подозреваемого, повалили на асфальт, надели на него наручники, а один из стражей порядка надавил Флойду на шею коленом и с силой удерживал. Подозреваемый несколько раз повторил, что не может дышать и замолк. Позже он скончался, несмотря на усилия медиков. Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Случившееся вызвало большой общественный резонанс. В Миннеаполисе начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки и погромы. Затем протесты вспыхнули и в других городах США. В результате происходящего среди гражданских и силовиков есть жертвы и пострадавшие. Из заключения официальной судебно-медицинской экспертизы следует, что Джордж Флойд умер от удушения в результате убийства. Судмедэксперт заявил, что причиной смерти стала «остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи» сотрудниками полиции.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.06.20

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