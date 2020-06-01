В Вашингтоне ввели комендантский час и привлекли нацгвардию

В Вашингтоне введен комендантский час, а для наведения общественного порядка привлекли национальную гвардию столичного округа Колумбия. Соответствующее решение приняла мэр американской столицы Мюриэл Боузер из-за массовых протестов и ночных беспорядков, сообщил офис мэра в Twitter.

«Мэр Боузер распорядилась установить комендантский час по всему округу Колумбия с 11 часов вечера в воскресенье до 6 утра в понедельник 1 июня. Она также задействовала национальную гвардию для поддержки столичного управления полиции», – говорится в сообщении.

По словам главы полиции Вашингтона Питера Ньюсэма, после массовых беспорядков, которые состоялись в ночь на воскресенье, 31 мая, в Вашингтоне были задержаны 17 человек, травмы получили 11 полицейских. Как передает РИА «Новости», протестующие стали громить магазины, врываться в здания и поджигать мусорные баки после того, как правоохранители оттеснили их от Белого дома, но преследовать не стали.

Во время инцидента у Белого дома агенты Секретной службы США увели президента страны Дональда Трампа в подземный бункер, пишет New York Times со ссылкой на источники. По словам нескольких советников, «президент и его семья были потрясены» этим опытом. По данным CNN, президент провел в бункере чуть меньше часа.

Секретный бункер под Белым домом использовался несколько раз, в частности 11 сентября 2001 года. Тогда им воспользовались вице-президент Дик Чейни, и президент США Джордж Буш – младший из-за угрозы атаки террористов-смертников с воздуха на угнанном пассажирском самолете.

Как писал «Новый День», акции протеста и беспорядки начались в городах США после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В Сети было опубликовано видео, на котором видно как полицейский прижимает шею задержанного Флойда коленом к земле. Мужчина несколько раз говорит, что не может дышать, а потом замолкает. Его госпитализировали, но, несмотря на усилия медиков, тот скончался.

Четыре полицейских были уволены, а одному из них было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.05.20

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