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Понедельник, 1 июня 2020, 16:10 мск

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В США полицейские застрелили одного из демонстрантов

Фото: Reuters

В США погиб один из участников акции протеста. Он был застрелен полицейскими. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел в Луисвилле около полуночи. В городе собираются демонстранты, несмотря на то, что действует комендантский час. Местная полиция и Национальная гвардия пыталась разогнать группу молодых людей у продуктового магазина, как кто-то из толпы открыл огонь.

Силовики также воспользовались оружием и произвели несколько ответных выстрелов. В результате один человек погиб. Проводится расследование. Полиция опрашивает свидетелей произошедшего.

Как писал «Новый День», акции протеста и беспорядки начались в городах США после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В Сети было опубликовано видео, на котором видно, как полицейский прижимает шею задержанного Флойда коленом к земле. Мужчина несколько раз говорит, что не может дышать, а потом замолкает. Его госпитализировали, но, несмотря на усилия медиков, тот скончался.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 01.06.20

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