Трампа с семьей поместили в подземный бункер

В США продолжаются беспорядки, вызванные смертью чернокожего человека в Миниаполисе, к которому полицейский патруль применил удушающий прием. В разных городах страны задержаны за участие в акциях протеста свыше 4 тысяч человек. Это и те, кто нарушил комендантский час, который действует в крупнейших американских агломерациях, и те, кто участвовал в погромах магазинов и иных бизнесов, сообщает «Евроньюс».

Весь личный состав нацгвардии, расквартированный в Вашингтоне, был призван – вместе с полицией – восстановить порядок в столице страны.

Протестующие попытались, в том числе, и перелезть через ограду Белого дома, и тогда в действие включился Secret Service – как называется служба охраны президента.

резидент, первая леди и их сын были эвакуированы и размещены в подземном бункере.

Чуть позже Трамп выпустил твит, в котором заявил, что антифа – а многих ее членов подозревают в организации и участии в беспорядках – будет объявлена – «террористической организацией».

В общей сложности – об этом сообщает Tht Associated Press со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне – на улицы Вашингтона были выведены свыше 1 200 нацгвардейцев.

Протесты начались неделю назад, когда полиция Миннеаполиса, вызванная кассиром магазина, арестовала афроамериканца Джорджа Флойда. Как сообщается, он пытался расплатиться фальшивой банкнотой.

Правоохранители надели на него наручники, при этом, как стало известно, Флойд не оказывал сопротивления, но против него был проведен силовой прием, который в итоге окончился его гибелью.

Пресса обращает внимание на то, что в протестах участвуют представители всех социальных страт и расовых групп, в Нью-Йорке арестованы два юриста, занимавшиеся корпоративным правом; за участие в насильственных действиях против полиции, им может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 01.06.20

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