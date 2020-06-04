Погибший от действий полиции в США афроамериканец был инфицирован коронавирусом

Медики выявили коронавирус у Джорджа Флойда, который погиб при задержании в США. Однако не инфекция стала причиной смерти афроамериканца. Обвинение в соучастии в убийстве было предъявлено трем полицейским.

В отчете управления судмедэксперта округа Хеннепин говорится, что Флойд был инфицирован Covid-19. Причиной смерти мужчины стала остановка сердца, которое не выдержало, когда один из полицейских надавил на шею американца коленом, передает Asociated Press.

Прокуроры предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве третьей степени теперь уже бывшему полицейскому Дереку Човину. Затем генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон переквалифицировал обвинение на убийство второй степени без умысла при совершении тяжкого преступления. Троим экс-полицейским, присутствовавшим при задержании, предъявлены обвинения в соучастии в убийстве.

Как писал «Новый День», 25 мая в Миннеаполисе полицейские жестко задержали Джорджа Флойда. Его подозревали в использовании фальшивого чека при попытке расплатиться в магазине. Мужчину повалили на асфальт, надели на него наручники, а один из стражей порядка надавил Флойду на шею коленом и с силой удерживал. Подозреваемый несколько раз повторил, что не может дышать и замолк. Позже он скончался, несмотря на усилия медиков.

Случившееся вызвало большой общественный резонанс. В Миннеаполисе начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки и погромы. Затем протесты вспыхнули и в других городах США. В результате происходящего среди гражданских и силовиков есть жертвы и пострадавшие

Для стабилизации ситуации власти привлекли бойцов нацгвардии. В американской прессе сообщалось о возможном вводе войск армии США. Впрочем, президент Дональд Трамп накануне заявил, что не намерен привлекать военных для подавления протестов в стране.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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